Einfach fesselnd: „ABBAMANIA“

Expand Foto: Universal Music ABBA Die vier Künstler*innen Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog beeinflussten zwischen 1972 und 1982 nachhaltig die weltweite Musikwelt. 2021 gelang das weltweit erfolgreiche Comeback.

Es ist wieder Zeit, gemeinsam die wohl schönsten Superlative des Pop zu feiern: ABBA, die erfolgreichste Popband aller Zeiten, die uns seit sagenhaften 50 Jahren schon mit jedem Intro ihrer Hits sofort in ihren Bann zieht. Voulez-vous?

Denn ganz egal ob „Waterloo“, „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do“, „Dancing Queen“, „Lay All Your Love on Me“, „Under Attack“ oder „Super Trouper“ und „Don’t Shut Me Down“, gibt es wirklich noch Menschen, die nicht direkt mitwippen und (fast) jedes Wort mitsingen können? Und warum sollte #mensch sich dem auch entziehen wollen, wenn diese gelungene Mischung aus Leidenschaft, Talent, Hingabe und Kreativität nach fünf Jahrzehnten noch immer so fasziniert und begeistert.

„ABBAMANIA – THE SHOW“ vereint all‘ die Zutaten der schwedischen Kultband und präsentiert ein unvergessliches Live-Erlebnis, das sich ebenfalls mit Superlativen beschreiben lässt. Es ist die größte ABBA-Tribute-Show der Welt, die seit über zehn Jahren die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz restlos begeistert.

12.3.2025 – 6.4.2025, „ABBAMANIA – The Show – 20th Anniversary Tour“, www.abbamania-the-show.de