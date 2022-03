Einmal alles bitte

× Erweitern Foto: Baillie Walsh ABBA 2021

Das Comeback von ABBA ist 2021 mehr als nur geglückt, höchste Platzierungen und Verkäufe, begeisterte Fans – und zufriedene Kritiker.

2022 wird nachgelegt, es gibt eine neue allumfassende Box für CD- und Vinyl-Sammler, die alle Studioalben von 1973 bis 2021 und auch Hits wie „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ auf dem extra Tonträger „ABBA Tracks“ vereint. Unsere Anspieltipps sind „When I Kissed the Teacher“, „Ring Ring“, „ Move On“ sowie „ Our Last Summer“ und „ Bumble Bee“.

Die Pop-Band ABBA aus Schweden ist legendär, sie inspirierte Stars wie Madonna, Ace of Base, Cher ** und MIKA. Schier endlos erscheint die Liste der Erfolge von Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog: „Take a Chance on Me“, „Waterloo“, „Dancing Queen“ oder auch „Super Trouper“, „The Day Before You Came“, „S.O.S.“, „Voulez-Vous“, „Knowing Me, Knowing You“ und „The Winner Takes It All“ sind nur einige der Hits.

Die vier Künstler beeinflussten zwischen 1972 und 1982 nachhaltig die weltweite Musikwelt. 2021 meldeten sich die vier Künstler*innen mit dem Album „Voyage“ und Hits wie „Don't Shut Me Down“ und „I Still Have Faith in You“ für ein weltweit gefeiertes Comeback zurück. Konzerte mit ABBA-Avataren und Live-Band sind für 2022 geplant. abbasite.com

** Inspiriert durch den Erfolg des „Mamma Mia!“-ABBA-Musicals und des gleichnamigen 2008er-Films, wirkte Cher 2018 beim zweiten Film mit – und coverte sich fleißig durch den ABBA-Katalog.