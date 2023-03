Einmal Robert Miles, bitte

× Erweitern Fotos: @elliegoulding, @calvinharris „Miracle“ klingt nach den 1990ern, macht aber durchaus Spaß

Foto: @robertmilespage Robert Miles 1994

An den (viel zu früh verstorbenen) Dream-House-Miterfinder Robert Miles werden sich womöglich nicht alle erinnern, wohl aber Menschen, die seine bis heute im Radio und in den Klubs laufenden 1990er-Hits wie „Children“, „One & One“ oder „Fable“ geschätzt haben. Und wohl auch Calvin Harris und Ellie Goulding.

Denn die beiden Musiker*innen machten es jetzt wie damals schon Eurodance-Projekte wie Imperio oder Zhi-Vago und produzierten ein Stück, das von der Bass Drum bis zum Piano sehr stark an Robert Miles (1969 – 2017) erinnert. Dazu noch etwas (dramatischer) Gesang und fertig ist der Hit. Womöglich.

Über Calvin Harris: „Outside“ **, „Bounce“, „Acceptable in the 80’s“, „I Need Your Love“ ** oder auch „One Kiss“ (mit Dua Lipa) und „Promises“ (mit Sam Smith), der am 17. Januar 1984 geborene Schotte hatte so viele Hits, dass man kaum an ihm vorbeikommt. Die klubbigen Nummern sind auch immer echt gut! Im Frühling 2020 hatte sexy Calvin einen handfesten Penis-Skandal: Ein Hacker klaute ein Bild seines besten Stücks und teilte das #dickpic mit der hocherfreuten Welt.

** Diese Hits sind ebenfalls eine Zusammenarbeit mit Ellie Goulding

