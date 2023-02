Eldbjørg Hemsings Arktis

× Erweitern Foto: Gregor Hohenberg Eldbjorg Hemsing

Debütalbum „Arctic“ der international hochgelobten norwegischen Geigerin Eldbjørg Hemsing ist eine musikalische Reise durch die Arktis mit neuer Musik unter anderem von den Star-Komponisten Jacob Shea („The Blue Planet“) von Bleeding fingers Music und Frode Fjellheim („Frozen“). Es erscheint weltweit am 3. Februar 2023 bei Sony Classical.

„Ich wollte einmalige, einprägsame Melodien mit einem malerischen orchestralen Klang verbinden, der dem großen Panorama der Arktis entspricht, um diese emotionale Geschichte zu erzählen. Entstanden ist eine sehr abwechslungsreiche Art Filmmusik für den Konzertsaal oder ein Soundtrack für eine innere Reise“, sagt Eldbjørg Hemsing über die Musik von „Arctic“.

Es ist eine musikalische Reise durch eine einzigartige Region und zelebriert die zerbrechliche und weithin unentdeckte Schönheit eines Ökosystems, das in einem beispiellosen Ausmaß vom Klimawandel bedroht ist. „Die Arktis wird oft als ein schroffer, unbewohnbarer Ort verkannt, dabei handelt es sich um eine Region von einmaliger Schönheit und voller Leben, die auf faszinierende Weise illustriert, wie alles in fragilen Kreisläufen zusammenhängt. ‚Arctic‘ ist eine musikalische Reise durch diesen einmaligen, gefährdeten Naturraum“, erklärt Eldbjørg Hemsing. „Ich möchte mit diesem Projekt den Menschen zeigen, wie großartig und schützenswert diese Landschaft ist und auf die Bedrohung durch den Klimawandel hinweisen, die Auswirkung auf uns alle hat.“ Aufgenommen wurde das Album in Bodø innerhalb des norwegischen Polarkreises mit dem Arctic Philharmonic Orchestra.