„ELISABETH – Das Musical“ – ab Dezember auf Tour

Expand Foto: Katharina Schiffl ELISABETH - Das Musical vor dem Schloss Schönbrunn 2022 Das Drama-Musical feierte 1992 seine Premiere

Die Kleider! Die Musik! Der Glamour! Die Erfolgsgeschichte von Michael Kunze und Sylvester Levay hat sich seit der Uraufführung 1992 in Wien zum beliebtesten und weltweit erfolgreichsten deutschsprachigen Musical entwickelt. Ab Dezember 2024 ist es erstmals in der Schönbrunn-Version auf Gastspielserie.

Expand Foto: M. Rädel Theater des Westens In Berlin wird das Theater des Westens Sisis Heimat werden

Die dramatische und berührende – wahre – Geschichte über Leben, Wirken und Leiden der österreichischen Kaiserin sorgte bislang bei über zwölf Millionen Zuschauern in 14 Ländern für Jubel und Begeisterung!Das Schicksal der bildhübschen Kaiserin Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Sisi, hat ganze Generationen berührt und zugleich fasziniert. Bis heute ist ihr Mythos weit über die Grenzen Europas hinaus lebendig. Michael Kunze und Sylvester Levay haben aus ihrer außergewöhnlichen Lebensgeschichte ein vielschichtiges und emotionales Musicalerlebnis gemacht, welches Sisis Motive zu ergründen sucht und ihren Weg bis zu ihrer Ermordung durch den italienischen Anarchisten Luigi Lucheni am Genfer See 1898 nacherzählt. Beide bedienten sich dafür zahlreicher historischer Vorlagen und Quellen. Herausgekommen ist ein mitreißendes Stück über Ruhm und Macht, Liebe und Verlust, um Schönheit, Eifersucht und Mord. Weg vom rührseligen Charme der alten Filme, dafür lebensecht, faszinierend und ein wenig düster. Aber auch beizeiten grotesk und witzig, sentimental und zart. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.eventim.de sowie unter www.semmel.de.

