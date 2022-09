Elton im Garten des Weißen Hauses

× Erweitern Foto: @EltonJohn Elton John

Foto: The White House from Washington, DC / wikimedia.org Joe Biden Joe Biden wird Sir Elton John am Freitag begrüßen

Gerade erst hatte er einen Nummer-1-Hit an der Seite von Dua Lipa, aktuell feiert er Erfolge mit der zurückgekehrten und emanzipierten Britney Spears, es könnte kaum besser laufen für den 75 Jahre alten Künstler. Doch diese Woche kommt noch ein Moment der Freude für Elton John hinzu.

Was für eine Ehre! Freilich nicht die erste besondere Erfahrung, die Sir Elton John in seinem Leben machen darf und trotzdem etwas besonders Schönes.

Am Freitag darf der Musiker, der sich schon seit Ende der 1960er-Jahre queer zeigte und vor allem ab den 1970ern für LGBTIQ*-Sichtbarkeit sorgte, im Rahmen des „A Night When Hope and History Rhyme“ im Garten des Weißen Hauses auftreten, die Gastgeber*innen sind US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden. Gefeiert werden solle die „einigende und heilende Kraft der Musik“, so das Weiße Haus in einer Presseerklärung, auch werde „das Leben und Werk von Sir Elton John“ gefeiert.

Über Elton John: Der legendäre Komponist und Sänger von Erfolgen wie „Candle in the Wind“, „I'm Still Standing“, „Flames of Paradise“ (mit Jennifer Rush) sowie „Nikita“ und „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ ist der wohl bekannteste Schwule der Welt. Sir Elton John (geboren am 25. März 1947), ist ein guter Freund von Lady Gaga, ein Madonna-Kumpel und -Kritiker, bekannt für seine Wutanfälle, geliebt für seine Welthits und seinen Humor. Und Elton ist ein stolzer Vater, er und sein Partner David Furnish haben zwei Söhne: Zachary Jackson Levon Furnish-John und Elijah Joseph Daniel Furnish-John. www.eltonjohn.com