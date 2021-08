Italo Disco? Elton John & Dua Lipa: „Cold Heart“

× Erweitern Grafik: Universal Music Elton John & Dua Lipa Elton John, der 1947 geborene Komponist und Sänger von Erfolgen wie „Candle in the Wind“, „I'm Still Standing“ sowie „Nikita“ und „Circle of Life“, ist der wohl bekannteste Schwule der Welt

Dua Lipa Die 1995 in London geborene Dua Lipa ist seit 2015 in den weltweiten Charts unterwegs. Erfolge wie „One Kiss“, „Scared to Be Lonely“, „Levitating“, „Be the One“ und „Don’t Start Now“ vereinen die ganz jungen Queers und die alten Szenegänger

„And I think it's gonna be a long, long time / 'Til touchdown brings me 'round again to find / I'm not the man they think I am at home / Oh no, no, no …“

Bei diesem Refrain macht es doch bei jedem Popmusik-Fan klick, oder? Diese Zeilen stammen aus Elton Johns 1972er-Klassiker „Rocket Man“, aber auch sein Hit „Sacrifice“ von 1989/90 wurde in seinem neuen Lied, einem Duett mit Dua Lipa eingearbeitet: „Cold Heart“.

Herausgekommen ist ein eigenständiges Lied, eine Disco-Nummer wie gemacht für den Spätsommer. Madonna-Fan Dua Lipa beweist einmal mehr ihr Gespür für grandiose Lieder und die richtigen Duettpartner (den Homophobie- und Misogynie-Skandal um DaBaby vergessen wir lieber, da konnte sie ja so gar nichts für).