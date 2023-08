Robin Schulz präsentiert sein Pink

× Erweitern Foto: Philipp Gladsome

Vor etwa zehn Jahren begann die weltweite Erfolgsgeschichte des Producers und DJs aus Deutschland. Ende August erscheint sein neues Album, einen aktuellen Clip aus „PINK“ haben wir hier für dich.

„Smash My Heart“ ist der neue Wurf aus der Hitschmiede von Robin Schulz. Der Mann hinter Hits wie „Sugar“, „Prayer in C“, „OK“ mit James Blunt, „One More Time“ mit Felix Jaehn, „All We Got“ und „Waves“ sorgt seit Jahren weltweit für volle Tanzflächen und Hits in den Charts.

Melancholie und Sehnsucht treffen auf Eurodance, – das kommt an. Geboren wurde der Producer und DJ am 28. April 1987 in Osnabrück, Erfolge feierte er aber auch in den USA und in UK. robin-schulz.com