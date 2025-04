Endlich Frieden – Aber einige stören sich ...

×

Expand Foto: Warner Music / Mario Testino Madonna Immer nur Kritik? Nein. Lob gab es von Elton John für ihr „Ray of Light“-Album.

Mit einem emotionalen Posting teilte Superstar Madonna ihre Freude über das Treffen mit Elton John. Doch einige störten sich an der Wortwahl. Und die diskutierten Wörter finden sich gleich am Anfang ihres Postings auf Social Media.

„Wir haben endlich das Kriegsbeil begraben! Ich war dieses Wochenende bei Elton Johns Auftritt bei SNL – WOW. Ich erinnerte mich sofort an meine Highschool-Zeit: Damals schlich ich mich eines Abends heimlich aus dem Haus, um Elton live in Detroit zu sehen. Ein unvergesslicher Auftritt, der mir half zu verstehen, welche transformative Kraft Musik haben kann. Ihn in meiner Jugend auf der Bühne zu erleben, hat mein Leben verändert. Als Kind fühlte ich mich oft wie ein Außenseiter. Doch als ich Elton sah, wurde mir klar: Es ist okay, anders zu sein – aufzufallen – den weniger beschrittenen Weg zu wählen. Eigentlich ist es sogar unerlässlich. Über die Jahre tat es weh zu wissen, dass jemand, den ich so sehr bewundert hatte, öffentlich seine Abneigung gegenüber mir als Künstler äußerte. Ich verstand es nicht. Mir wurde gesagt, dass Elton John der musikalische Gast bei SNL sein würde – also beschloss ich, hinzugehen. Ich musste hinter die Bühne und ihn zur Rede stellen. Als ich ihm gegenüberstand, war sein erster Satz: Vergib mir. Und die Mauer zwischen uns fiel. Vergebung ist ein mächtiges Werkzeug. Innerhalb weniger Minuten lagen wir uns in den Armen. Dann erzählte er mir, dass er einen Song für mich geschrieben habe – und mit mir zusammenarbeiten wolle. Es fühlte sich an, als hätte sich der Kreis geschlossen. „And you can tell everybody. This is Your Song...“

Wir freuen uns für Madonna und Elton John, dass sie sich backstage bei der TV-Show „Saturday Night Live“ versöhnt haben. Und wir denken auch über den Einwand nach, dass die Formulierung „Wir haben endlich das Kriegsbeil begraben“ rassistisch sei. Aber wenn es Menschen gibt, die garantiert KEINE Rassisten sind, dann sind es Elton John und Madonna. www.eltonjohn.com, www.madonna.com