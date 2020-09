Erasure, das Musical

× Erweitern Erasure-Musical Vince Clarke, Paul Lavoie und Andy Bell

Foto: R. Haughton Erasure Ihre größten Hits hatten Erasure in den 1980ern und den frühen 1990er-Jahren

Noch 20 Tage lang hat man die Möglichkeit, queere Kultur zu unterstützen. Und ja, es geht um das nach dem ersten Hit des Duos benannte Musical „Oh l'amour“.

Schon 2017 sprachen Vince Clarke und Andy Bell das erste Mal über eine Chance, ihre Musik in einem Bühnenstück zu verarbeiten, ganz so, wie es etwa bei ABBA, den Spice Girls und Boney M. schon erfolgreich geklappt hat.

Los gegangen war die „Reise“ der Idee aber schon 2015, als Autor Paul Lavoie den Entschluss fasste, seine Liebe zu Erasure zu vertonen. Noch fehlt jede Menge Geld, jeder kann helfen, wäre doch lustig, oder? Hier kann man spenden: OhLAmourMusical

Über Erasure

Das Duo besteht aus Keyboarder Vince Clarke, früher Teil der Bands Depeche Mode und des Duos Yazoo, sowie Sänger Andy Bell. Ihren Durchbruch in Deutschland hatten die beiden Künstler 1985 mit „Oh l’amour“, weitere große Hits folgten, zum Beispiel „Always“, „Sometimes“, „A Little Respect“, „Breathe“, „Love to Hate You“ und die „ABBA-esque“-EP, mit der sie 1992 das ABBA-Revival einläuteten. Bis heute vor allem in den Albumcharts erfolgreich.

