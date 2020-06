Sie sind wieder da!

× Erweitern Foto: Phil Sharp Erasure

Erasure

Erasure haben ein neues Lied am Start „Hey Now (Think I Got a Feeling)“. Ein Lied, das klingt, wie Erasure eben klingen. Und dafür liebt sie die Szene!

Foto: sergej 2006 Nina Queer Ein tolles Trio: Erasure und Nina Queer

Erasure, das sind Keyboarder Vince Clarke, früher Teil der Band Depeche Mode und des Duos Yazoo, sowie Sänger Andy Bell, letzterer schon immer ein queerer Aktivist.

Ihren Durchbruch in Deutschland hatten die beiden 1985 mit „Oh L’amour“, weitere große Erfolge folgten, unter anderem „Always“, „Sometimes“, „A Little Respect“, „Breathe“, „Love to Hate You“ und die „ABBA-esque“-EP, mit der sie 1992 das ABBA-Revival einläuteten.

Bis heute sind Andy und Vince vor allem in den internationalen Albumcharts erfolgreich, im August erscheint das neue Werk „The Neon“.

Fun Fact: Nina Queer ist ein prominenter Fan.