Erstmals auf Vinyl

Das 1987 von Producer Gianfranco Bortolotti ins Leben gerufene Eurodance- und House-Projekt präsentiert 2020 erstmals seine „Greatest Hits“ auf Vinyl.

Denn obwohl schon ab den späten 1980ern erfolgreich, gab es bisher nur wenig Musik von Cappella auf Platte, es war einfach die große Zeit der CD ... Das ändert sich jetzt.

Mit der LP „Greatest Hits“ versorgt dich ZYX mit 12 Charterfolgen des italienischen Projekts. Darauf zu finden sind Stücke wie die Top-10-Hits „U & Me“, „I Need Your Love“, „Move It Up“, „Be My Baby“ und „U Got 2 Let the Music“. Und auch der erste richtige Hit ist mit drauf „Helyom Halib“ aus dem Jahr 1989, der es in UK bis auf Platz 11 schaffte.

Alles in allem ein stampfender Spaß, der auf Vinyl noch mehr Freude macht, als via Spotify oder YouTube. Das ist aber natürlich so Geschmackssache wie die Musik an sich auch. Unser Anspieltipp ist „U Got 2 Know“. www.zyx.de