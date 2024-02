Es blubbert, schnarzt und klopft

Wahrhaft ungewöhnliche (Klub-)Musik, die mit entspannten Vibes, viel Geblubber und coolen Melodien erfreut. Die Kompositionen von DJ, Live-Act, Produzent, Editor, Remixer und Multi-Instrumentalist Marten Rux aka M.RUX werden Hörende begeistern, die es gerne ungewöhnlich haben wollen, aber keine Lust auf Krach haben.

Der zwischen UK und Berlin pendelnde Künstler baut auf seinem am 1. März erscheinenden Album „REKORDER“ einen Spannungsbogen auf, der es in sich hat. Klingt das Lied gerade noch wie die Musik der Filme, die in den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren in der Schule im Biologieunterricht beim Thema Zellteilung und Kreislauf lief, wird es danach entschlossen discoid oder auch etwas an Mike Oldfield erinnernd.