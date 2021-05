ESC: Kommt die stadtweite Open-Air-Discothèque?

× Erweitern Die drei Kerle vertreten Litauen beim „Eurovision Song Contest“ 2021

Es ist nicht mehr lange hin zum „Eurovision Song Contest“ und erste Länder verraten schon, was sie tun werden, wenn ihr*e Künstler*innen gewinnt.

Litauens Hauptstadt Vilnius zum Beispiel will eine eine stadtweite Open-Air-Disco organisieren. Für das Land geht die Band The Roop an den Start.

„Vilnius hat The Roop bei jedem Schritt ihrer Eurovisionsreise unterstützt, die Statuen werden sie daher gebührend verabschieden und wieder willkommen heißen. Die gelben Kleidungsstücke, die die Statuen tragen, lassen jeden Passanten aufmerksam werden und erinnern auch daran, dass wir alle unsere Band für den Eurovision Song Contest anfeuern“, lässt der Bürgermeister dazu schriftlich verbreiten. Wir sind gespannt!

× Erweitern Die 10 berühmtesten Statuen in Vilnius präsentieren sich gerade mit gelben Schals, Tüchern und sogar Discokugeln. Voll im ESC-Fieber, voller Enthusiasmus für die Band The Roop

