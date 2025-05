Esther Abrami: „Ich finde es beeindruckend …“

Expand Foto: Stéphanie Volpato

Weil Esther Abrami im Pariser Stadtverkehr steckengeblieben ist, startet das Videointerview etwas später als geplant. Ohne Umschweife beginnt die Geigerin zu erzählen, warum sie für ihr Album „Women“ nur Stücke aufgenommen hat, die von Frauen komponiert wurden.

Nachdem Esther Abrami ihr Studium am Birmingham Conservatoire beendet hatte, kam sie zu einem ziemlich deprimierenden Schluss: „Obwohl ich professionelle Musikerin war, kannte ich damals keine einzige Komponistin.“ Sie begann zu recherchieren. Zunächst entdeckte die Französin eine von Clara Schumanns Romanzen für sich. Die Werke weiterer Frauen folgten – etwa von Rachel Portman und Anne Dudley, die beiden sind dank ihrer Filmmusik zu Oscar-Preisträgerinnen geworden. Damit war die Geigerin in eine Welt eingetaucht, die sie einfach nicht mehr losließ. Mit dem Londoner Her Ensemble, für das sich ausschließlich Frauen und nonbinäre Musiker zusammengeschlossen haben, nahm Esther Abrami für ihre EP „Spotlight“ die Stücke von vier Komponistinnen auf. Dieses Projekt, sagt sie, sei die Initialzündung für „Women“ gewesen: „Ich wollte auf Albumlänge mit der Musik von Frauen durch die Jahrhunderte zu reisen.“

Daraus ist eine Weltreise geworden, weil sich die 28-Jährige nicht allein auf europäische Komponistinnen beschränkt hat. Die Brasilianerin Chiquinha Gonzaga, geboren 1847, ist gleich zweimal auf „Women“ vertreten. Zum einen mit dem Tango „Corta Jaca“, andererseits mit „Lua branca“, das mit seiner mitreißenden Melodie besticht. Von Chiquinha Gonzaga, die als erste Frau in ihrer Heimat ein Orchester dirigiert hat, spricht Esther Abrami mit höchstem Respekt: „Als sie sich zwischen ihrer Ehe und der Musik entscheiden musste, hat sie ihre Kunst gewählt. Sie ist ihrem Traum gefolgt, statt auf Geld und Sicherheit zu setzen.“ Ebenso bewundert Esther Abrami das Engagement der Brasilianerin: „Sie hat für die Rechte der Frauen und die Abschaffung der Sklaverei gekämpft. Denn ihre Mutter war eine Sklavin.“

Expand Foto: @MileyCyrus Miley Cyrus

Von Südamerika macht Esther Abrami dann mit dem Miley-Cyrus-Hit „Flowers“ einen Sprung in die USA und kommt im 21. Jahrhundert an. Dieses Stück verströmt mehr Leichtigkeit als das Original, wenn es die Geigerin mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien zum Klingen bringt. Einige mag es verwundern, dass ein Popsong neben Kompositionen von Ina Boyle, Hildegard von Bingen oder Rachel Portman steht. Esther Abrami hingegen möchte mit ihrer Miley-Cyrus-Interpretation auch ihre jungen Follower abholen. Zudem bedeutet „Flowers“ ihr persönlich sehr viel: „Nach einer Trennung habe ich dieses Lied oft gehört. Es hat mir Kraft gegeben.“ Parallel dazu hat sich Esther Abrami auch mit der Person Miley Cyrus beschäftigt: „Ich finde es beeindruckend, wie sie es nach ihrer Zeit als Kinderstar geschafft hat, die Kontrolle über ihre Karriere zu bekommen.“

Expand Foto: M. Rädel Berlin, Juden, Synagoge Das jüdische religiöse Zentrum: eine Synagoge

Ilse Weber wiederum bewundert Esther Abrami aus einem anderen Grund. Die Jüdin wurden 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt inhaftiert, dort arbeitete sie als Kinderkrankenschwester. Als eine Gruppe von Kindern nach Auschwitz deportiert wurde, begleitete sie sie freiwillig. Auf dem Weg in die Gaskammer sollen sie ihr Lied „Wiegala“ gesungen haben, das ebenfalls auf „Women“ zu hören ist. Nicht zuletzt, weil Esther Abrami selber jüdische Wurzeln hat: „Auch einige meiner Verwandten waren in Auschwitz.“ Ihr Urgroßvater überlebte den Holocaust nicht, das hallte in ihrer Familie nach: „Ich habe mit meinen Großeltern über diesen dunklen Teil der Geschichte gesprochen.“ *Interview: Dagmar Leischow