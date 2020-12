Alles Gute, Jam El Mar!

Was, schon 60 Jahre? Der einst in Karlsruhe geborene Musiker gelangte als Teil von Jam & Spoon und als DJ zu Weltruhm. Wir gratulieren zum Wiegenfest.

Zusammen mit dem Hessen Mark Spoon (1966 – 2006) war er Jam & Spoon. Die beiden DJs, Musiker und Eurodance-Miterfinder remixten Größen wie Yello, SNAP!, Technotronic, Moby, Enigma und auch die Pet Shop Boys.

Als Teil von Jam & Spoon und Dance 2 Trance schuf Jam El Mar Welthits wie „P.ower of A.merican N.atives.“ und „Right in the Night (Fall in Love with Music)“; Popnummern wie „Kaleidoscope Skies“ und „Be.Angeled“ (mit Rea Garvey) werden bis heute gerne gespielt. Thank you for the music, Jam El Mar!