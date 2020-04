Eurodance: Calvin Harris lässt tanzen

× Erweitern Calvin Harris

Foto: Sony Music Calvin Harris

Der Schotte macht deine Wohnung mit neuer EP „Moving/Don't You Want Me“ zum Klub.

Zusammen mit House-Größe Eli Brown veröffentlichte Calvin gerade die beiden Tracks „Moving“ und „Don’t You Want Me“. Es sei eine Reise zu seinen musikalischen Ursprüngen. Und ja, die Lieder klingen ganz stark nach den 1990ern, nach Felix, nach Inner City, nach M People und Black Box, es sind aber neue Stücke, keine Cover. Super!

Foto: www.facebook.com/calvinharris Calvin Harris

Über Calvin Harris

„Outside“ **, „Giant“, „Acceptable in the 80’s“, „I Need Your Love“ ** oder auch „One Kiss“ (mit Dua Lipa) und „Promises“ (mit Sam Smith), der am 17. Januar 1984 geborene Bartmann hatte so viele Hits, dass man kaum an ihm vorbeikommt. Die klubbigen Nummern sind auch immer durchweg gut und innovativ.

Im Frühling 2020 hatte Herr Harris einen handfesten Penis-Skandal: Ein Hacker klaut ein Bild seines besten Stücks und teilte es mit der hocherfreuten Welt.

** Diese Hits sind eine Zusammenarbeit mit Ellie Goulding