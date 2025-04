Eurovision Song Contest: Vorfreude steigt, Album ist da!

Die Spannung steigt, der Eurovision Song Contest steht vor der Tür! Musikfans in ganz Europa und darüber hinaus fiebern dem spektakulären Gesangswettbewerb am 17. Mai in Basel entgegen.

Deutschland schickt das Geschwisterpaar Abor & Tynna ins Rennen, um die europäischen Musikherzen zu erobern. Wie werden sie abschneiden? Für alle, die die musikalische Vielfalt des ESC lieben: Auch in diesem Jahr werden alle teilnehmenden Künstler*innen mit ihren Beiträgen auf der offiziellen Doppel-CD zum immer wieder anhören veröffentlicht!

ESC-Termine 2025

11. Mai 2025: Eröffnungszeremonie

13. Mai 2025 | 21 Uhr: Erstes Halbfinale

15. Mai 2025 | 21 Uhr: Zweites Halbfinale

17. Mai 2025 | 21 Uhr: Finale

