„Evering Road“ von Tom Grennan

Dieses Jahr wird der sexy Sänger 26 Jahre jung. Und ein neues Album gab es schon am Freitag letzte Woche: „Evering Road“.

Hierauf wendet sich der Brite noch mehr Genres wie Disco und Soul zu, als auf dem Vorgängeralbum „Lighting Matches“. Kraftvolle Vocals, kernige und sinnliche Texte und vor allem eine klasse und punkig-coole Stimme, die das abwechslungsreiche Album bestens zusammenhält. Unsere Anspieltipps auf „Evering Road“ sind das soulige „Something Better“, die neue Single „Little Bit of Love“ (das Video gibt es unten!), die Ballade „You Matter to Me“ und das treibende „If Only“.

„Dieses Album war eine so heilsame Erfahrung – es hat mir durch eine der schwersten Zeiten meines Lebens geholfen. ‚Evering Road‘ dokumentiert eine Phase der Veränderung, in der ich so viel gelernt habe, ein neuer Mann geworden bin und mich an einen Ort neuer Gelassenheit und positiver Wahrnehmung begeben habe. Gospel und Soul hatten während der Entstehung dieses Album großen Einfluss auf mich – für mich sind sie sehr emotional und gleichzeitig ermutigend, und ich wollte diese DNA in meiner Musik transportieren. Ich kann es KAUM ABWARTEN, dass die Leute das Album hören können. Und hoffentlich kann es mindestens für einen anderen Menschen eine Art Rettungsanker sein.”