„Noah“ von FADE

Das, worüber man als Naturliebender oder mit der Pflanzenwelt Arbeitender in den Sommermonaten häufig nachdenkt, ist Wasser. Kommt endlich Regen? Kommt zu viel davon? Wo lagert man es ein?

Und an das Plätschern von Regentropfen, an die Geräusche, die ein Gang barfuß im Wasser macht, daran erinnert auch die Musik von FADEs neuster Veröffentlichung „Noah“. Und die biblische Figur Noah hatte ja auch mit diesem so wichtigen Element zu ringen ...