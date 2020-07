„This Feeling“ läutet das Comeback ein

Sie machen sich immer wieder rar, die Musiker von Faithless. Aber wenn sie zurückkommen, dann immer mit hochwertiger Kunst. Und der Tanz soll nun endlich weitergehen, im Herbst soll das langerwartete neue Album von Faithless erscheinen.

Richtig los ging alles 1995 mit „Insomnia“, jenem düsteren Lied, das den Stil von House grundlegend veränderte. Es folgten Hits wie „God Is a DJ“, „We Come 1“, „Mass Destruction“, „One Step Too Far“, „Not Going Home“, „Bombs“ und der Klubklassiker „Salva Mea“. Ihr letztes Album vor der Pause erschien 2010 und war ein Top-10-Hit in den Charts: „The Dance“. Mit dem 2015 erschienenen Remixalbum „Faithless 2.0“ kehrte die Band erneut zurück an die Spitze der Hitparaden, dann war erst mal Stille angesagt.