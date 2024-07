Faithless: „Find a Way“

× Erweitern Foto: Facebook / Faithless / Pacha Faithless Schon seit 1995 krempelt die Band um Produzent Rollo (der Bruder von Dido) und Keyboarderin Sister Bliss mit ihren mal chilligen, mal groovigen und immer berührenden Liedern die Klubs, Radiolisten und Charts auf.

DIE House-, Dance- und Trance-Crew aus UK, Faithless, meldet sich mit einem klasse Track zurück! „Find a Way“ zusammen mit dem Sänger Suli Breaks überzeugt auf ganzer Linie.

Es ist die erste Veröffentlichung seit dem Tod des ehemaligen Frontmanns Maxi Jazz vor zwei Jahren, allerdings war er schon beim letzten Album „All Blessed“ ** nicht mehr dabei – und auch ohne ihn wurde es ein Top-10-Erfolg. Mit dabei war schon damals Suli Breaks, den wir auf der neuen Single „Find a Way“ hören können. Optisch erinnert die neue Single etwas an The KLFs Album „The White Room“, das musikalisch verwandte Duo hörte etwa zu der Zeit auf, als Faithless begannen, mit Hits wie „Salva Mea“, (etwas später) „God Is a DJ“ und „Insomnia“ weltweit abzuräumen. Seitdem veröffentlichte die Band sieben erfolgreiche Studioalben, landete Hits wie „Not Going Home“, „Mass Destruction“, „Bombs“ und „We Come 1“ – und begeisterte mit diversen Remix- und Best-of-Alben ***. Jetzt wird die Geschichte weitergeschrieben. faithless.co.uk

** mit dabei: Jazzie B *** auch Tiësto machte mit

