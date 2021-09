Faithless ⭑ „Everybody Everybody“

× Erweitern Foto: Facebook / Faithless / Pacha Faithless

Faithless

Das letzte Album „All Blessed“ war 2020 in ihrer Heimat UK ein Top-10-Erfolg, jetzt legt die Truppe um Sister Bliss und Didos Bruder Rollo nach. Heute präsentierten sie mit „Everybody Everybody“ eine kickende Nummer, die sofort ins Ohr, Hirn und Bein geht.

Das Stück mit seinen „adrenalingeladenen Beats und kaskadierenden Synths“ (Zitat) ist auf der Wiederveröffentlichung des Albums „All Blessed“ zu finden, die es ab November zu kaufen geben wird. Es ist nicht das einzige Highlight, auch der Charthit „Innadadance“ mit Jazzie B von Soul II Soul und der Kluberfolg „Synthesizer (feat. Nathan Ball)“ sind Perlen elektronischer Musik.

Über Faithless: Schon seit 1995 krempeln sie mit ihren mal chilligen, mal groovigen und immer berührenden Liedern die Klubs, Radiolisten und Charts auf. Richtig los ging alles mit „Insomnia“, jenem düsteren Lied, das den Stil von House grundlegend veränderte. Es folgten Hits wie „God Is a DJ“, „One Step Too Far“, „Not Going Home“, „Bombs“, „We Come 1“, „Mass Destruction“ und „Salva Mea“. Auf ihren Alben und Liveauftritten begeisterten die Musiker*innen um Keyboarderin Sister Bliss und Produzenten Rollo (er war in den 1990ern auch ein Teil von Felix) Fans und Kritiker mit ausgeklügelten Kompositionen und (meist) höchstem Textanspruch. faithless.co.uk