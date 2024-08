„Champion Sound Tour“ im Herbst – Faithless live

× Erweitern Foto: Facebook / Faithless / Pacha Faithless

Maxi Jazz (1957 – 2022), Dido und Sister Bliss sind / waren mit dabei bei Faithless

Bestes bleibt! Schon seit den 1990ern krempelt die Band um Produzent Rollo (der Bruder von Dido) und Keyboarderin Sister Bliss mit ihren mal chilligen, mal groovigen und immer berührenden Liedern die Klubs, Radiolisten und Charts auf. Im Herbst gehen sie auf Tour und machen unter anderem in München, Offenbach und Düsseldorf Station.

Im Juli 2024 meldete sich DIE House-, Dance- und Trance-Crew aus UK mit einem klasse Track zurück!: „Find a Way“ zusammen mit dem Sänger Suli Breaks überzeugte auf ganzer Linie (wir berichteten). Nun kommt die Tour. Die „Champion Sound Tour“. So richtig los ging alles 1995 mit „Insomnia“, jenem düsteren Lied, das den Stil von House grundlegend veränderte. Es folgten Hits wie „God Is a DJ“, „One Step Too Far“, „Not Going Home“, „Bombs“, „We Come 1“, „Mass Destruction“ und „Salva Mea“. Auf ihren Alben und Liveauftritten begeisterten die Musiker*innen Fans und Kritiker mit ausgeklügelten Kompositionen und (meist) höchstem Textanspruch. 2020 war Jazzie B von Soul II Soul Teil von Faithless – auf dem Erfolgsalbum „All Blessed“. Alle bisherigen Tourtermine der international gefeierten Band findest du hier: