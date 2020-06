Faithless: „Let the Music Decide“

× Erweitern Faithless

FAITHLESS Maxi Jazz und Sister Bliss

Foto: M. Rädel Dido Dido, die Schwester von Rollo

Das auf den Alben immer gesellschaftskritische und seit 1995 erfolgreiche Künstlerkollektiv meldet sich mit einem Video zurück. Dem ersten Lebenszeichen seit Jahren.

„Let the Music Decide“ heißt die neue Komposition, die ein wahrer Hörgenuss ist. Und die Beats lassen auch sofort tanzen!

Seit Mitte der 1990er krempeln Sister Bliss, Rollo, Maxi Jazz und Dido mit ihren mal chilligen, mal groovigen und immer berührenden Liedern die Klubs, Radiolisten und Charts auf: Faithless. Richtig los ging alles mit „Insomnia“, jenem düsteren Lied, das den Stil von House grundlegend veränderte.

Es folgten Hits wie „God Is a DJ“, „Mass Destruction“, „We Come 1“, „Bombs“, „Not Going Home“, „One Step Too Far“ (mit Dido) und der Klubklassiker „Salva Mea“ (ebenfalls mit Dido).

Auf ihren Alben und Liveauftritten begeisterten die Musiker um Produzenten Rollo (er war in den 1990ern auch ein Teil von Felix) Freunde und Kritiker mit ausgeklügelten Kompositionen und höchstem Textanspruch.

