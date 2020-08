Fantasy singen sich und uns mit „10.000 bunte Luftballons“ in fröhlichere Welten. Inklusive Hommage an die großen Queeren der 1980er wie Duran Duran und Wham!. Freddy Malinowski und Martin Hein hatten eigentlich gar nicht vor, direkt nach dem 2019er Erfolgsalbum „Casanova“ ein weiteres Werk herauszubringen. Dann kam COVID-19 und alles anders, wie sie uns im Interview erzählten.

Fantasy 10.000 Bunte Luftballons kannst du HIER bestellen und streamen

Jahrzehnte war Homosexualität im Schlager ein Tabu, Stars zerbrachen an Heimlichtuerei. In schwulen und queeren Kneipen dagegen war er immer präsent. Ist Schlager queer?

Freddy: Ich glaube, es war immer ein Thema. Zumindest intern wussten natürlich die Kollegen von den Kollegen die anders Liebend waren. Es wurde nur nicht nach außen getragen. Damals war es offensichtlich ein Problem, was mir schon immer unverständlich war, weil ich meine, dass die Zeit schon viel länger reif für ein offenes Leben war. Natürlich ist es aber jetzt um so schöner, dass sich viele outen. Das Wort finde ich allerdings nach wie vor blöd. Es ist negativ belastet. In meinem Fall habe ich meine Zeit gebraucht, um mit mir über mich und mein Lieben im Klaren zu sein und dann habe ich es halt gesagt. So wie man der Mama sagt, ‚ich heirate jetzt’. In der heutigen Zeit ist es wie gesagt alles Gott sei Dank kein Problem mehr, obwohl ich glaube, dass wir immer noch Kollegen haben, die anders Lieben, die sich nicht trauen. Das ist schade.

Wenn man vom Schlager zum Fußball schaut, ist das viel extremer ...

Freddy: ... ja. Ich bin mir sicher, dass Du als auch ich bestimmt jemanden kennen, der sich da immer noch versteckt.

Schlager spielt immer mit den Gefühlen, will Emotionen transportieren. Wir, also die Gesellschaft, sitzen zur Zeit alle in einem Boot mit dem Namen Corona. Hattet ihr so ein fröhliches Album, wie das jetzt erscheinende 10.000 Luftballons eh geplant, oder ist es eine Reaktion auf die Krise.

Freddy: Das war tatsächlich nicht geplant.

Martin: Nee. Aber als Corona kam, haben wir uns ganz schnell gedacht, dieses Album zu machen, bevor wir sinnlos zuhause rumsitzen! Auch, um den Menschen eine Freude zu machen. So schnell hintereinander haben wir noch nie zwei Alben veröffentlicht. Und das ist nicht das einzige, was in diesen Monaten entstanden ist. Gegen Ende des Jahres gibt’s noch eine ganz große Überraschung für die Fans. Wir waren sehr fleißig.

× Erweitern Fantasy

Freddy: „10.000 bunte Luftballons“ ist außerdem nach längerer Zeit endlich mal wieder ein Album, dass wir selber geschrieben haben. Also eines, das direkt aus unseren eigenen Emotionen entstanden ist und diese dadurch vielleicht noch anders transportiert. Die bunten Luftballons und das Lied sollen ganz gezielt und bewusst Farbe in diese dunkle Zeit bringen. Auch ganz speziell für die Zielgruppe der Homosexuellen ...

... gibt es ein bestimmtes Stück dazu?

Freddy: „Wild Boys“. Eine sehr 1980er-lastige Nummer. Die ganz großen dieser Zeit wie Duran Duran oder die Pet Shop Boys werden da mit einer großen Freude und auch Sehnsucht besungen. Textlich geht es halt komplett um Boys. Wir singen, dass sich die ganze Welt um sie dreht. Das ist schon eine total queere Nummer.

Gibt es denn Hoffnung, habt ihr eine Ahnung, wann man euch wieder live sehen kann?

Martin: Bisher stehen die Termine unserer ersten richtig großen Arena-Tour ab November noch. Aber sie stehen auch gleichzeitig in den Sternen. Wir hoffen einfach, dass sie stattfinden werden können.

*Interview: Christian Knuth