Fehlerhafte menschliche Wesen: Villagers

Vor ein paar Jahren verkündete uns Conor O'Brien stolz, dass er seine Smarthphone-Abhängigkeit gut in den Griff bekommen hat. Es klang beneidenswert. Doch hat er heute immer noch alles unter Kontrolle – oder gab es Rückfälle?„Ich habe jede Woche Rückfälle!“, lacht er. „Vor allem, wenn neue Villagers-Musik in die Welt geht – dann muss ich einfach rausfinden, was die Leute darüber denken.“ Er wünschte, er wäre an dem Punkt, an dem es ihm genügte, seine Musik einfach nur zu veröffentlichen, voller Selbstvertrauen und ohne die Notwendigkeit einer Reaktion von außen, aber: „Ich bin fehlerhaft. Ich bin ein fehlerhaftes menschliches Wesen“, seufzt er mit einem Lächeln. Doch hey, das ist schon okay so – wie sollte Conor auch sonst so wunderschöne, emotionale Lieder schreiben, die sanft und dramatisch zugleich ganz besondere Klangwelten zwischen Folk, Indie und Pop öffnen?

Dazu passt es, dass die Lieder des neuen Albums „That Golden Time“ bei ihm zu Hause entstanden sind, in seiner ganz privaten kreativen Enklave, in aller Intimität und Gemütlichkeit. Könnte man zumindest denken. „Ich fühle mich immer etwas unwohl, wenn ich ein Album entwickle. Es ist als ob ich meinen Kopf gegen Wände schlagen würde. Ich weiß nie, wohin ich will. Doch zumindest lebe ich mitten in Dublin und kann in solchen Momenten einfach mein Apartment verlassen und Menschen treffen und alles hinter mir lassen.“

Dabei ist er recht obsessiv, was seine Lieder angeht. „Seitdem ich 12 bin, kann ich mich in meinen Ideen verlieren. Und sie nicht in Ruhe lassen, bis ich mit ihnen fertig bin. Es ist gleichzeitig sehr frustrierend – und sehr lohnend.“ Trotzdem gibt es auch vieles, was er nicht zu Ende führt. Und es gibt reichlich Lieder, die nie jemand gehört hat. „Die Songs, die es schaffen, schenkten mir eine Art Heureka-Moment, eine starke emotionale Reaktion, die ich nicht leugnen konnte. Als ob ich erfolgreich mein Unterbewusstsein verhört hätte.“

Bis es zu diesen Erfolgsmomenten kommt, kann es jedoch durchaus dauern. Zum Beispiel „Keepsake“, das zentrale Stück des neuen Albums, dass durch seine eigenwillige Soundlandschaft hervorsticht. „Dieser Song begann schon 2015. Er war damals völlig anders und hatte einen arabischen Titel, es war eine Art Pianoballade. Und er war schrecklich, wirklich schlecht.“ Eigentlich hatte er ihn aufgegeben, „aber dann habe ich einige Chords wiederentdeckt und habe das Piano umgekehrt abgespielt … und so begann die Arbeit an ,Keepsake’. Es ist voller Echos und rückwärts abgespielter Lyrics vom ersten Lied. Viele Schichten haben sich über die Jahre in ihm angesammelt.“ Conor besucht alte Ideen immer wieder auf diese Art, was sehr fruchtbar sein kann. Schon allein, weil er sich selbst in der vergangenen Zeit verändert hat, „und so bringe ich etwas Neues mit ein.“

Kein Wunder, dass er lange an seiner Musik arbeitet und dabei nicht ansatzweise so viel entsteht, wie er sich wünscht. Trotzdem braucht er diesen künstlerischen Ausdruck, gerade in unserer Zeit. „Alles und jeder scheint zu hyperventilieren. Die Menschen springen sich so schnell an die Kehlen und externalisieren ihre Probleme. Musik – und Kunst überhaupt – hilft dabei, eine Widerstandsfähigkeit gegenüber all dem zu entwickeln.“ Darum geht es auch in dem Opener „Truly Alone“: „Um dein Verhältnis zu dir selbst. Und dieses Verhältnis überhaupt erst zu kultivieren. Zu versuchen, nicht andere für die eigenen Probleme verantwortlich zu machen.“ Denn letztlich entscheidet ja jeder für sich, wie viel Zeit er zum Beispiel mit seinem Handy verbringt. Wenn man nur nicht so fehlerhaft wäre …

*Interview: Christian K. L. Fischer