Felix Jaehn im Interview

Die Corona-Pandemie brachte viel Leid und Angst. Die Krise sorgte aber auch bei einigen Künstlern dafür, dass sie ihr mitunter rastloses Leben beenden und innehalten konnten. So war es bei DJ und Producer Felix Jaehn.

„Ich kann mich nicht beklagen, ich wohn im Paradies und kann gut alleine und wohne jetzt so richtig. Ich bin ja sonst gewöhnt, immer zu reisen und jetzt bin ich seit 6 Wochen zuhause und jetzt stellen sich hier schon so Routinen ein: Ich mach mir Abends noch meine Overnight Oats, geh nochmal in den Garten, Meditationsrunde, bring den Kompost weg und irgendwie ist das ganz chillig. So ein bisschen Rentner-Life, nur dass ich den ganzen Tag in Jogginghose im Studio hocken kann“, verrät der DJ in der aktuellen Folge der Audio-Show „Keiner allein zuhaus“ von amazonmusicde.

Foto: www.facebook.com/FelixJaehnMusic Felix Jaehn Geschützt und natürlich: Felix auf Facebook

„Früher war [allein sein] ein Problem für mich, ich hab mich aber die letzten Jahre oft isoliert, weil ich mit der Rolle als Promi nicht gut klar gekommen bin, weil ich unsicher war, weil ich mit mir selbst nicht im Reinen war und dadurch nicht in der Lage war, rauszugehen und mich mit Menschen zu treffen, weil ich teilweise Panikattacken hatte. Es waren so bisschen dunklere Zeiten. Da war ich gezwungenermaßen viel alleine und hab mich mit mir auseinandergesetzt und den Blick nach innen gewendet, viel meditiert, viel reflektiert und mich selbst besser kennengelernt und mittlerweile bin ich zum Glück da angekommen und hab keine Fragen mehr und bin an einem Punkt wo ich in jedem Moment mit mir glücklich und im Reinen bin.“

Foto: M. Rädel Natur / Farn Natur entspannt

„Aber selbst wenn ich alleine bin, fühl ich mich nicht alleine, weil ich mit allem in Verbindung stehe, mit allen Menschen, mit allem Leben, mit allen Pflanzen mit allen Tieren auf dieser Welt, wir sind alle verbunden und es ist ein Kreislauf von Energien. Das alleine fühlen passiert nur in meinem Kopf und existiert eigentlich nicht so richtig. Und wenn es nur in meinem Kopf passiert, kann ich lernen, das zu kontrollieren. Da hilft mir die Meditation viel. Ich meditier zweimal täglich und das hat mein Leben verändert und hat mich viel positiver gemacht.“

Über Felix Jaehn

„Book of Love“, „Ain't Nobody (Loves Me Better)“, „Close Your Eyes“ oder auch „Bonfire“ (mit ALMA) sowie „Cheerleader“, Felix Jaehn (geboren am 28. August 1994 in Hamburg) ist einer der erfolgreichsten House- und Eurodance-Produzenten der Gegenwart. „Einfach ich selbst zu sein, das war nicht immer einfach. Heute geht es mir gut und ich bin froh, dass ich die Kraft gefunden habe“, so der DJ einmal im Interview, der 2018 sein bisexuelles Coming-out hatte. felix-jaehn.com