Felix Jaehn & Leony ★ Duett mit Hitpotenzial

× Erweitern Foto: Universal Music Stehen auf High Energy: Leony & Felix

Foto: U. Hartmann Leony sang bereits für viele Dance-Acts

Der erfolgreiche Hamburger DJ und Producer Felix Jaehn schnappte sich DIE deutsche Dance-Sängerin überhaupt, Leony, um mit ihr ein Elektro-Disco-Brett im Stil von Patrick Cowley („Menergy“, „Do You Wanna Funk?, ...“), ganz deutlich The Flirts („Calling All Boys“, „Helpless (You Took My Love)“, „Passion“, ...) und Lipps, Inc. („Funkytown“) aufzunehmen.

Das Ergebnis „Waking Up“ kann sich mehr als nur hören lassen. Die Zusammenarbeit ist wahrlich gelungen, die beiden Künstler*innen kennen sich ja auch schon seit fünf Jahren.

Die Idee kam wohl am Pool im Herbst, wie Felix erzählt: „Wir waren im November zusammen im Urlaub und saßen am Pool. Leony hat mir einige Ideen für ihre kommende EP vorgespielt. Als wir die erste Demoversion von Waking Up gehört haben, meinten alle am Pool so: Uuuuhh – That´s the one!“ www.instagram.com/leony.music, www.instagram.com/felixjaehn