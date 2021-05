Felix Jaehn live in Lübeck

× Erweitern Foto: Facebook / Felix Jaehn Felix Jaehn

Foto: www.instagram.com/felixjaehn Felix Jaehn

Ende Mai erfreut der Deep-House-Popper, der gerade zusammen mit Robin Schulz in den Charts abräumt, mit einem Live-Gig. Am 23. Mai soll es soweit sein.

Seine Musik spendet Lebensfreude – auch in Pandemie-Zeiten. „Einfach ich selbst zu sein, das war nicht immer einfach. Heute geht es mir gut und ich bin froh, dass ich die Kraft gefunden habe“, so der Producer und DJ, der 2018 sein bisexuelles Coming-out hatte.

Felix Jaehn (geboren am 28. August 1994 in Hamburg) ist einer der erfolgreichsten House- und Eurodance-Produzenten der Gegenwart, Hits wie „One More Time“, „Hot2Touch“, „Ain't Nobody (Loves Me Better)“, „Close Your Eyes“, „Book of Love“ oder auch „Cheerleader“ sowie „Bonfire“ mit ALMA sind der Soundtrack der Zeit.

„Felix hat eine ruhige und dennoch sehr offene Art, das schätze ich sehr. Seine Persönlichkeit und sein Charakter! Felix ist ein unglaublich netter, ruhiger und bodenständiger Kerl! Mit ihm hat man immer eine super Zeit. Man kann sowohl Spaß haben als auch ernste Gespräche führen.“ Robin Schulz über seinen guten Freund Felix Jaehn

www.luebeck-ticket.de/felixjaehn