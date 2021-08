Felix und Robin machen es wieder

Beide sind weltweit erfolgreich, machen ähnliche Musik, kommen aus Deutschland und supporten sich gegenseitig: Felix Jaehn und Robin Schulz.

Jetzt gibt es erneut eine Zusammenarbeit der beiden Deep-House-Vocal -House-Eurodance-Experten auf die Ohren, „I Gotta Feeling“. Das Lied erscheint am 20. August, am 3. September folgt dann das Video dazu auf YouTube. Über das Stück verrät Felix Jaehn, der am 1. Oktober auch ein neues Album namens „Breathe“ veröffentlichen will: „‘I Got A Feeling‘ dreht sich darum, einfach mal loslassen zu können, das Leben in seinen vollen Zügen zu genießen und das Gute darin wertzuschätzen. Ich fühle es auf jeden Fall und bin jedem der an diesem Song mitgewirkt hat einfach superdankbar.“