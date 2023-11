Fiese Attacke gegen Troye Sivan

× Erweitern Foto: EMI

Der queere Sänger Troye Sivan wurde auf dem Spotify-TikTok-Account nach einem Lied gefragt, das ihm in seiner Freizeit Freude bereitet. Er antwortete „212“ von Azealia Banks. Doch die Musikerin ist nicht geschmeichelt, sie teilt laut AzealiaNews auf Social Media homophob gegen ihn aus, wie out.com berichtet.

Übersetzen kann man ihr Posting so: „Du versuchst mit aller Kraft, dich an die verdammt schwache Pädophilie x Inzest-Ästhetik zu gewöhnen – die zugrunde liegende Doppelmoral aufrechtzuerhalten, die irgendwie Pädophilie bei Männern praktiziert, ist irgendwie in Ordnung … Das hat deine Trash-Arsch-Musik überhaupt erst befeuert.“ Wow, was für ein fieses Statement! Wenn das kein Grund ist, ihre Musik nicht mehr zu hören ...

Immer wieder ist die Musikerin, die zuletzt 2018 in den Charts vertreten war, in der Kritik, da sie auf Social Media regelmäßig tief in die Homophobie-Schublade greift, um andere Künstler*innen zu beleidigen. Sie selbst sieht das anders: Sie sei wohl bisexuell, hätte schwule Freunde ** und und ... Schade, dass sie scheinbar so viel Wut und Hass in sich trägt. Quelle: out.com, Quelle: billboard.com