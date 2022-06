FLIRT „Planet FLIRT“

× Erweitern Foto: Laura Affolter FLIRT

Rebecca Cozart FLIRT

Unser Video des Tages ist eine musikalische Reise in märchenhaften queere Rock-Elektro-Rap-Crossover-Gefilde. Der Clip des Hamburger Duos beamt dich weg, die Musik macht Spaß.

„Brunchen, Drinks auf Ice und Aquagym all day“, das ist doch mal eine Aussage ... Bunter Eskapismus mitten in Kriegszeiten, das muss auch mal sein.

Für Oktober ist das Debütalbum geplant, vorab lassen sie uns bei „Planet FLIRT“ in ihre Welt eintauchen, die ganz klar von den 1990ern und Nullern geküsst ist. Am 3. Juni treten die zwei Musiker*innen in der Galerie Oel-Früh in Hamburg auf, am 14.6. sind sie dann im Uebel & Gefährlich live zu erleben, ebenfalls in Hamburg – es wird bunt, es wird schrill, sicher lustig und vor allem queer! planet-flirt.com