TOUR: Floor Jansen legt los

Floor Jansen

Floor Jansen

Was für eine Künstlerin! Von der finnischen Hall of Fame und der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Band Nightwish bis zu After Forever, einer der ersten Symphonic-Metal-Bands überhaupt, hat Floor Jansen große nationale und internationale Erfolge gefeiert.

Ihre vielbeachtete Solokarriere explodierte 2019, als sie die Niederlande mit ihrer Interpretation von „Das Phantom der Oper“ mit Henk Poort bei „Beste Zangers“ überraschte.

Jetzt, da Künstler endlich wieder auf die Bühne zurückkehren, ist Floor bereit, mit ihrem ersten Soloalbum Wellen zu schlagen. „Paragon“ ist gerade erschienen. Im Mai kommt sie auf Tour und macht unter anderem in München, Hamburg, Stuttgart, Berlin und Köln musikalische Station. www.floorjansen.com