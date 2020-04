Flynn aus Irland

× Erweitern Foto: D. Baum Flynn

Eine ganze Zeit lang lebte Flynn ohne festen Wohnsitz und widmete sich nur seiner Kunst. Jetzt hat der junge Ire es zurück in die Normalität geschafft – und überzeugt mit ungewöhnlichem Soul-Pop.

„One of Us“ (nein, kein Cover des 1981er-Nummer-eins-Hits von ABBA) ist eine kernige und leicht melancholische Ballade, die sofort ins Ohr geht. Unser Video des Tages!

„Im Hinterkopf dachte ich immer: Wenn ich ein Jahr lang auf einem Sofa schlafen muss, mache ich das eben, wenn das bedeutet, dass meine Songs gehört werden. Ich war ein Teenager, der Spaß hatte und etwas über das Leben lernte, und das hat definitiv viele meiner Lieder heute als Erwachsener inspiriert.“

www.facebook.com/IamFlynnMusic