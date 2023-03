„Folkocracy“ – Rufus Wainwright meldet sich zurück

× Erweitern Foto: Miranda Penn Turin Rufus ist seit 2012 verheiratet mit dem Berliner Theaterproduzenten Jörn Weisbrodt, die beiden haben ein gemeinsames Kind mit der Tochter von Leonard Cohen (dem Komponisten und Sänger von „Hallelujah“)

Am 22. Juli 1973 wird Rufus 50, das Album sei ein Geschenk an sich selbst

Der Berlin-Fan Rufus Wainwright meldet sich im Juni mit einem neuen Werk zurück. Eine erste Single samt Video gibt es schon jetzt.

Über die kommende Veröffentlichung verrät der Musiker schriftlich: „Dieses Album ist fast wie eine aufgezeichnete Geburtstagsfeier und ein Geburtstagsgeschenk für mich selbst. Ich habe einfach alle Sänger*innen eingeladen, die ich sehr bewundere und mit denen ich schon immer singen wollte ...“

Und das sind einige! So werden unter anderem John Legend, David Byrne, Sheryl Crow, Nicole Scherzinger (ja, sie sang einst bei der Truppe Pussycat Dolls), Chaka Khan, Andrew Bird, ANOHNI, Susanna Hoffs, Van Dyke Parks und Madison Cunningham! Besonders von der Zusammenarbeit mit John Legend schwärmt er: „Ich liebe es, einen Song von ihm zu hören, der so ganz anders klingt als sein sonstiges Output. Man hört richtig, wie wir uns gegenseitig anspornen. Auch in der Welt des Folk gibt es so etwas wie Sparringpartnerschaften, die sich ergeben – und davon profitiert die Musik auf jeden Fall.“ Jetzt gibt es aber erst mal sein Duett mit Brandi Carlile: