„Freedom of the Night“ – Sophie Ellis-Bextor

Expand Fotos: sophieellisbextor.net Sophie Ellis-Bextor live Ihr Durchbruch kam 2000 mit „Groovejet (If This Ain’t Love)“ an der Seite von Spiller

Die immer etwas unterkühlt wirkende großartige Sängerin Sophie Ellis-Bextor veröffentlich heute ihr neues Video zum in den Klubs schon sehr erfolgreichen neuen Discoknaller „Freedom of the Night“.

Schon seit 2000 liefert die 1979 in London geborene Künstlerin Hit auf Hit, entführt immer wieder erfolgreich in tanzbare Pop-Gefilde und bringt dich lächelnd durch den Abend, den Morgen und die Nacht. Zwar war Sophie Ellis-Bextor schon einige Jahre zuvor in der Band theaudience im Indie-Pop-Bereich erfolgreich, aber die LGBTIQ*-Community konnte sie erst mit „Groovejet (If This Ain’t Love)“ zusammen mit Spiller begeistern. Der Auftakt einer langen Pop-Karriere! Sophie Ellis-Bextor kennt #mensch weltweit dank Hits wie „Get Over You“, „Mixed Up World“, „Ready for Your Love“ mit Felix Jaehn, „Fuck with You“ mit Bob Sinclar und natürlich „Murder on the Dancefloor“, ihrem Klassiker. sophieellisbextor.net

