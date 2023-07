Freejak x Cappella „U Got 2 Know“

× Erweitern Foto: ZYX Cappella

Foto: Axis Records CAPPELLA EURODANCE Die Frauen auf den Cover und in den Videos waren selten die Sängerinnen der Hits. Kelly etwa sang nie, war aber das Gesicht der größten Cappella-Hits. Wann und ob die Stimme des Rappers „echt“ war, ist eine Wissenschaft für sich

Dreißig Jahre nachdem der Track erstmals die Top-10 der UK-Charts erreichte, präsentiert Freejak nun einen Remix, der nicht enttäuscht.

Damals wie heute eines der Stücke des zwischen 1989 und 1998 so erfolgreichen House- und späteren Eurodance-Projekts Cappella aus Italien, das mehr auf die Klubs und weniger auf die Charts schielt. Womöglich hat es genau deswegen geklappt – und klappt in manchen Hitlisten gerade wieder.

Standen bei späteren Erfolgen, etwa „Move on Baby“, „Tell Me the Way“ und „U Got 2 Let the Music“ die (meist gesampelten) Frauenstimmen mit im Fokus, so war es bei „U Got 2 Know“ vor allem die charakteristische eingängige Melodiephrase, die Hookline, die im Ohr blieb. Diese ist auch bei der technoiden 2023er-Überarbeitung das, was auf den Dancefloor lockt. Gelungen. www.freejak.com