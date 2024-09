Frisch von 1978: Patrick Cowley – „Kickin' In“

× Erweitern Bild: Dark Entries Records Patrick Cowley (1950 – 1982) machte erst Disco für Pornofilme und gilt als DIE Inspiration für die Pet Shop Boys

Vor etwa 46 Jahren taten sich Disco-Sänger Loverdé (1947 – 1990 an den Folgen von AIDS, Bild rechts, Bildmitte) und der Technik-Nerd und Producer Patrick Cowley zusammen. Sie eröffneten mit dem gemeinsamen Lied „Kickin' In“ ein Konzert Sylvesters („Stars“, „You Make Me Feel (Mighty Real)“ ...). Und schufen einen viel zu lange in Vergessenheit geratenen Klubhit, der vor wenigen Wochen behutsam renoviert und neu veröffentlicht wurde.

Erst 2015 wurden die Tapes im Keller von Megatone Records von dessen Besitzer John Hedges gefunden, schnell war klar, dass dieser über neun Minuten langen Track, der seine Premiere einst in „The City“ in San Francisco hatte, veröffentlicht werden muss! Das Cover verrät es, es geht um den (Poppers-) Rausch auf der Tanzfläche ... Mit auf der EP sind noch drei weitere Lieder: „Thief of Love“ (mit Paul Parker), „You Gotta Make It Loose“ und „Kickin' In (Instrumental)“. Und dieser Track in beiden Versionen ist natürlich das alles überstrahlende hypnotische Disco-Brett, das dich sofort in andere Sphären verschickt. Synthesizer aller Donna Summer (deren „I Feel Love“ Patrick Cowley auch einmal remixen durfte), Cerrone und natürlich Giorgio Moroder. Ganz großes Kino! www.deejay.de/Patrick_Cowley_Kickin_In, www.darkentriesrecords.com