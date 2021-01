Fritz hat es drauf

× Erweitern Foto: Ben Wolf Fritz Kalkbrenner

Foto: M. Rädel SchwuZ Das gemeinsame Feiern der Musik im Klub fehlt, gut, dass es trotzdem neue Releases der Künstler gibt

Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als man sich Richtung Wochenende auf die Nacht im Klub, die Beats der DJs, die quirligen Dragqueens und die verdiente Auszeit vom Alltag gefreut hat? Seit März letzten Jahres gibt es dieses Erleben nur virtuell, aber immerhin. Ein Berliner Musiker hat nun etwas Neues am Start: Fritz Kalkbrenner.

Firtz Kalkbrenner

„Golden“ erscheint im Fideles-Remix! Die Originalversion des housigen Lieds findet sich auf seinem letztjährigen Album „True Colours“, das es in den Charts bis auf Platz 6 schaffte. Ein mehr als verdienter Erfolg, wenn man bedenkt wie viel Schweiß, Kunst, Liebe und Können in einem Album steckt.

Heute ist der erste von drei Remixesn von Fritz Kalkbrenners „Golden“ erschienen, Daniele Aprile und Mario Roberti aka Fideles haben musikalische Hand an das Stück gelegt. Fast sieben Minuten Klubmusik, die glücklich macht – oder auch melancholisch, wird es doch noch (mindestens) einige Monate dauern, bis wir wieder gemeinsam feiern können ... Solange sorgen Tracks wie „Golden“ aber für beste Stimmung im Homeoffice und auf dem Balkon. Und mitklatschen kann man auch.

Über Fritz Kalkbrenner

Der 1981 geborene Ost-Berliner Fritz Kalkbrenner war Mitproduzent und Stimme des 2009er-Überhits „Sky and Sand“ (eine Zusammenarbeit mit seinem Bruder Paul). Und er landete schon viele, viele Hits wie „Get a Life“, „In This Game“ und „Back Home“. Fritz' Stärken sind neben all der Soundfrickelei und dem Komponieren vor allem der soulige Gesang. Es sind eben nicht instrumentale Tracks zum Feiern, es sind Lieder, auf die man sich auch in einer ruhigen Minute einlassen kann und will. Hier ist sein neues Lied (ein richtiges Video folgt sicher noch):

www.facebook.com/fritzkalkbrennerofficial