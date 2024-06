× Erweitern Foto: C. Dammann „Ich bin extrem gespannt auf eure Reaktionen, da mir diese Single besonders viel bedeutet. Was fühlt ihr dabei?“

House, so „erdig“ und soulig, wie es nur klingen kann. Aber nicht aus Chicago oder London, New York, Birmingham oder Detroit. House aus Berlin! Die neue Single „Into the Night“ von Fritz Kalkbrenner ist ein ganz vorzüglicher Track, der sicherlich auch in den queeren Klubs abräumen wird.

„Into the Night“ ist ein angenehm an 1980er-Ballroom-House erinnerndes Lied, das zeigt, dass richtige Kompositionen auch bei Klubmusik besser klingen und mehr zu bieten haben, als all die KI-Schnellschüsse, die manche Plattenfirmen gerade abfeuern. Und damit auch noch in den Hitlisten abräumen. Das brandneue Stück „Into the Night“ sei Fritz Kalkbrenners Ode an die Feierkultur, wie der Berliner vorab verrät und der „Soundtrack einer Parallelwelt, die zu Ausgelassenheit und der Auflösung des eigenen Egos einlädt, um sich voll und ganz dem Moment hinzugeben und eins zu werden mit der Musik und der Magie der Nacht“. Und diese Liebe zur Klubwelt, die hört #mensch hier raus. Wunderbar! IntoTheNight