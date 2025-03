Frühlingsgefühle!

× Erweitern Foto: Freepik, M. Rädel

Expand Die 2CD vereint unterschiedlichste House-Hits für das noch frische 2025

In den Höhenlagen zeigt der Winter noch seine eisigen Krallen, der Frühling lässt aber auch dort schon seine Wärme und Energie etwas durchschimmern. Die beste (und vor allem höchste) Zeit für die „Winter Sessions 2025“ von Milk & Sugar.

Die neue Kompilation aus der bei Sammler*innen begehrten Reihe ist wie immer in zwei musikalische Bereiche unterteilt: „HOUSE NATION“ (CD eins) und „LOVE NATION“ (CD zwei). Auf der ersten Scheibe treffen wir auf legendäre Größen der Klubwelt wie zum Beispiel David Morales und Claptone, auf der zweiten Scheibe gibt es Klubhits von unter anderem Bob Sinclar, DJ Tomer sowie Milk & Sugar höchstpersönlich.

Unsere Anspieltipps auf „Winter Sessions 2025 – compiled and mixed by Milk & Sugar“ sind unter anderem folgende Tracks: Adelphi Music Factory feat. Moya mit „Always Needed (The Amf Club Mix)“, Shermanology mit „Ready 2 Go“ sowie „Say It Right“ von Bush B4 Me und Robyn Balliet mit „Bagatelle“. Hier in unserem Video unter dem Feature kannst du einmal reinhören! milkandsugar.komi.io

