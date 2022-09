Fünf Jahrzehnte Disco – Cerrone

× Erweitern Foto: M. Rädel

CERRONE 1970ER Cerrones Chart- und Klubhits wie „Supernature“, „You Are the One“ oder auch „Love in C Minor“ sind zeitlose Tanzflächenfüller

Schon seit den 1970ern ist der französische Künstler Cerrone eine feste und beständig erfolgreiche Größe in der Welt der Musik. Er arbeitete mit so unterschiedlichen Künstler*innen wie Beth Ditto, Kiesza, Jocelyn Brown, La Roux, Purple Disco Machine und Bob Sinclair zusammen.

Da ist dann auch sein Mitte Oktober erscheinender Blick zurück etwas Besonderes. Und dies nicht nur, weil dieses neue Album „Cerrone by Cerrone“ auf farbigem Vinyl erscheinen wird! Sechzehn Lieder aus seiner fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere wurden ausgewählt und überarbeitet. Darauf kann man sich freuen.

Über Cerrone: Der am 24. Mai 1952 geborene französische Musiker ist einer DER europäischen Disco-Produzenten und war Inspiration für etwa Daft Punk und Bob Sinclar. Ähnlich wie der Südtiroler Giorgio Moroder hatte Cerrone schon in den 1970ern eine Mission: die Klubber*innen zum Tanzen zu bringen! Auch als Produzent von Filmmusik machte er sich einen Namen. Seine Chart- und Klubhits wie „Supernature“, „Got to Have Lovin'“, „You Are the One“ (mit Jocelyn Brown), „The Impact“ oder auch „Love in C Minor“ sind zeitlose Tanzflächenfüller. www.cerrone.net