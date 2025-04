Für immer AVICII

× Erweitern Foto: S. Eriksson / Universal Music „Er hat wirklich gerungen mit dem Nachdenken über den Sinn, das Leben, das Glück. Jetzt hat er es nicht länger geschafft. Er wollte Frieden haben“, so seine Familie 2018.

Avicii, geboren 1989, war einer der populärsten und erfolgreichsten DJs und Produzenten weltweit.

Vor etwa sieben Jahren, am 20. April 2018, beging Tim „Avicii“ Bergling Suizid. Ein Schock für seine Familie und alle Fans. Doch seine Musik ist unvergessen. Dieses Jahr wird in besonderer Weise an den skandinavischen Künstler erinnert.

Bis heute werden seine vielen Hits in den Klubs und Radios gespielt, etwa „My Feelings for You“, „Waiting for Love“, „Levels“, „Wake Me Up!“ sowie „Addicted to You“ und „Hey Brother“. Mitte Mai soll ein neues Best-of-Album namens „Avicii Forever“ erscheinen.

Es sei eine „herzliche Hommage an die zeitlose Musik, die Tim geschaffen hat – eine Hommage an Melodien, die für immer überdauern werden, und eine Feier des bleibenden Erbes von Avicii“, wie vorab darüber verraten wird. Das Album ist eine Zusammenstellung von grandiosen Dance-Pop-Liedern aus seinem legendären Lebenswerk. Und mit „Let’s Ride Away“ können sich seine Fans auch über einen neuen Song, der zusammen mit der tollen Elle King entstanden ist, freuen. Thank you for the music, Tim. avicii.com

Auch Madonna vertraute seinen Remix- und Producer-Künsten: