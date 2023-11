Funk? Soul? Disco? „Yacht Soul 2 – The Cover Versions“

× Erweitern Foto: M. Rädel Musik zum Einstimmen auf eine groovige Nacht oder einen entspannten Tag. Wir raten zum Hören mit guten Kopfhörern, denn in den Liedern passiert jede Menge!

„Yacht Soul 2“ ist auch als 2LP zu haben

Chaka Khan, The Isley Brothers oder auch Patti LaBelle und Brenda Russell, dieses Album, auf CD, Vinyl und digital erhältlich, versammelt sie mit ihren weniger bekannten Liedern, Albumstücken, ihren Raritäten. Es ist ein Fest für alle Freund*innen alter und ungewöhnlicher Musik.

Alle Lieder sind Cover, das heißt, sie wurden von anderen geschrieben oder erstmals interpretiert, aber bekamen in dieser Bearbeitung ein völlig neues Leben. Cover haben für Künstler*innen oft gleich zwei Vorteile: Zum einen werden Hörende erreicht, die wohl das Lied mögen, aber den/die Interpret*in noch nicht auf den Schirm hatten, zum anderen kann #mensch sich so mit Liedern auseinandersetzen, die womöglich einen starken Einfluss auf die ausgeübte Kunst hatten.

Unsere Anspieltipps sind „I Hope You’ll Be Very Unhappy Without Me“ von Esther Phillips, Roy Ayers mit „What You Won't Do For Love“, Chaka Khans 1981er-Klubhit „Fate“ (aus dem Stardust 1998 dann „Music Sounds Better with You“ machten) und „Monkey See Monkey Do“ von Patti LaBelle („Lady Marmalade“, ihr Klassiker von 1974 gilt als eines der ersten Disco-Lieder überhaupt). Eine sehr schöne, smooth anzuhörende und abwechslungsreiche Werksammlung großartiger Künstler*innen. Der Sound ist extrem frisch und passt auch hervorragend ins Hier und Jetzt! tooslowtodisco.com