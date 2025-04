Funkige Oden an Resilienz und Selbstfindung

2019 haben Lisa Michèle Lietz und Jordi Arnau Rubio Luna Soul gegründet – seitdem sind sie ständig unterwegs und spielen Shows in Deutschland, Spanien und Frankreich. Die zehn Lieder ihres Albums „First Move“ stecken deshalb voller Live-Energie.

„Die nächtliche Großstadt-Skyline ist einfach eine großartige Metapher, um beim Komponieren durch die Emotionen navigieren zu können“, verrät das Duo Luna Soul, dessen neues Album am 11. April erscheinen wird, über eines der Lieder: „City Lights“. „Wir glauben fest daran, dass es in Momenten des Schmerzes und der Verlustbewältigung stille, unsichtbare Verbindungen gibt, die uns die uns gerade in herausfordernden Lebenssituationen tragen und eine Grunderdung geben. Sie schenken Halt und Hoffnung in unserer immer mehr digitalisierten Welt.“