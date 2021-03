Auch ein Junge darf weinen

× Erweitern Foto: ZYX GALA Mittlerweile lebt sie in New York

Das (erste) internationale Album der italienischen Künstlerin GALA, die man bei uns vor allem für „Freed From Desire“ kennt, gibt es nun auf Vinyl.

GALA

Darauf findet man den Nummer-eins-Hit „Let a Boy Cry“ und drei weitere Top-10-Hits (in Italien). War ihre Karriere (in Deutschland) auch nur von kurzer Dauer, so ist diese queere Künstlerin bis heute im Radio oder (vor Corona) in der queeren Szene populär. Insgesamt hatte GALA sechs Top-10-Hits in den internationalen Charts, bei uns nur den einen, aber an dem kommt man nicht vorbei: „Freed From Desire“.

Das Album „Come into My Life“, übrigens vom selben Team produziert, die auch The Soundlovers in die Charts schickten, ist eine anspruchsvolle Produktion und textlich weit, weit vorne – was viele Kritiker überraschte. Musikalisch gibt es House, Pop und auch düsteres High Energy. Unsere Anspieltipps sind „Come into My Life“ (Platz 3 Italien), „Suddenly“ (Platz 9 in Italien) und der Albumtrack „Keep the Secret“.

www.maschinarecords.com