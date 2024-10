Geburtstag: „ABBAMANIA“

× Erweitern Foto: P. Schneiderwind „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“, „SOS“, „Waterloo“, „Super Trouper“, „Don't Shut Me Down“ und auch „Knowing Me, Knowing You“, „The Day Before You Came“ sowie „Summer Night City“ und „Dancing Queen“ sind nur einige der Hits von ABBA

Expand Foto: Baillie Walsh ABBA 2021 Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson beim gefeierten Comeback 2021, das Album „Voyage“ erreichte weltweit Spitzenplätze in den Charts

Sie ist die „Dancing Queen“ unter den ABBA-Tribute-Shows und verbreitet das ABBA-Fieber, wie keine andere: „ABBAMANIA THE SHOW“ feiert 2025 20-jähriges Bühnenjubiläum! Voulez-vous?

Seit ihrem triumphalen Debüt hat die Show die Herzen tausender Fans erobert und bleibt unangefochten die ultimative Hommage an die schwedische Popgruppe ABBA. Auch 2025 lädt „ABBAMANIA THE SHOW“ gemeinsam mit den grandiosen Sängerinnen und Sängern, der Band und dem Symphonic Rock Orchester zu einer Liebeserklärung an die schwedische Kultband ein und begeistert mit tollem Gesang, authentischen Kostümen und Performances, einer spektakulären Lichtshow und guter Laune das Publikum! Zur Feier des Jubiläums der größten ABBA-Tribute-Show der Welt, wird „ABBAMANIA THE SHOW“ 2025 nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch erstmals in den Niederlanden und Tschechien gastieren.

„Wir sind unglaublich stolz und dankbar, dass wir bereits seit 20 Jahren die unsterbliche Musik von ABBA zelebrieren dürfen“, so Dieter Semmelmann. „Unsere Konzert-Show hat Generationen von Menschen zusammengebracht und eine Zeitreise in die goldene Ära des Pop ermöglicht. Wir können es kaum erwarten, dieses Jubiläum mit unseren Fans zu feiern und ein weiteres Kapitel in der Geschichte von „ABBAMANIA THE SHOW“ aufzuschlagen.“ Im Frühling 2025 geht es wieder los, unter anderem in Köln, Oldenburg, Berlin, Nürnberg und auch Hamburg wird musikalisch Station gemacht. www.abbamania-the-show.de, www.semmel.de

