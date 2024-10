George Michael flüstert wieder unvorsichtig

×

Foto: Sony Music George Michael War da etwa Haarschaum im Spiel?

Zum 40. Jubiläum erscheint sein großer Hit „Careless Whisper“ neu! Als EP in verschiedenen Versionen zum Streamen und auch auf Vinyl. Da freuen sich doch alle Sammler*innen!

Das Pop-Lied mit dem markanten Saxofon, zusammen mit seinem WHAM!-Partner Andrew Ridgeley geschrieben, war 1984 ein erster Eindruck, was da noch in Sachen Solokarriere kommen wird für George Michael – damals noch als heterosexuell vermarktet. Der Musiker war von den frühen 1980ern bis 2004 DER Star britischer Popmusik. Als Georgios Kyriacos Panayiotou am 25. Juni 1963 in Zypern geboren, machte George Michael mit Andrew Ridgeley als WHAM! Karriere mit Hits wie „The Edge of Heaven“, „Wake Me Up Before You Go-Go“, „I'm Your Man” oder auch „Club Tropicana”.

Aber auch mit seinen Soloalben und Singles stürmte der Sänger die Charts, wer kennt Hits wie „I Want Your Sex”, „Too Funky“, „As (mit Mary J. Blige)”, „Jesus to a Child“ und „Freedom! '90“ nicht? George Michael verkaufte Millionen von Platten! Und er hatte ein spektakuläres Coming-out: Beim Sex in der Klappe wurde Michael 1998 von amerikanischen Cops aufgegriffen und verhaftet. Immerhin kamen – in Europa – die Hits weiterhin wie vom Fließband, bis George Michael überraschend erklärte, dass er sich 2005 vom Musikbusiness zurückziehen wolle. Am 1. Weihnachtsfeiertag 2016 verstarb der Sänger mit 53 Jahren. Mit der Neuauflage seines 1984er-Hits „Careless Whisper“ können wir ab dem 18. Oktober erneut seiner gedenken. Kurz bevor „Last Christmas“ wieder die Radios dominiert ... www.georgemichael.com