Georgia: Die große Euphorie

× Erweitern Foto: Will Spooner

Georgia

Ihr letztes Album „Seeking Thrills“ kümmerte um Klänge, die die klassische elektronische Musik der Tanzflächen zum Vorbild hatten. Denn Georgia selbst tanzte damals durch die europäischen Klubs, ohne sich um irgendetwas zu kümmern. Und wenn man u. a. in Berlin feiert, dann bleibt das nicht ohne Wirkung: „Total!“ blickt sie zurück.„

Wir waren in der Renate und im Berghain und dann wieder in der Renate … ich habe vier Tage nicht geschlafen. Dabei war ich nüchtern! Aber das geht dort, denn alle sind wirklich da, um zu tanzen.“ Dass sich das auf ihre Musik auswirken wurde, hat Georgia nicht überrascht, auch wenn es auf subtile Weise durchscheint. „Seeking Thrills“ war kein Techno-, sondern ein Popalbum, dass auf einem massiven Fundament von Beats aufblühte, die sich auf die Wurzeln dieser Szene beziehen, dem funkelnden House der 1980er. „Popmusik lebt heute auf den Beats, die damals entstanden sind. Wenn du einen Dua-Lipa-Song hörst, dann geht der auf Frankie Knuckles zurück.“

Ihr neues Album „Euphoric“ geht diesen Weg weiter, lässt aber es aber erheblich lockerer angehen. Bei „Seeking Thrills“ war es ihr sehr wichtig, sich der Geschichte der elektronischen Musik bewusst zu sein, der Ursprünge in den schwarzen und queeren Communitys. Dieses Mal scheint sie all diese Verantwortung nicht mehr auf den Schultern gespürt zu haben. „Beim Produzieren von ,Seeking Thrills’ wollte ich voll und ganz respektvoll sein, im Bewusstsein was diese Genres besonders für diese Gemeinschaften bedeuten und in welchen Zusammenhang sie stehen. Es war als würde ich ein Klassik-Album machen – ich wollte die Gründer ehren, die Orte, an denen es entstanden ist“, erklärt sie ihren Ansatz. „Dieses Mal hatte ich gar nicht diese klare Vision, kein Konzept, dass sich so deutlich auf etwas bezog. Ich war einfach sehr offen. Das Mantra war, einfach zu experimentieren. Was sehr befreiend war.“

Foto: @ShaniaTwain

Zusammen mit ihrem Produzenten Rostam (Carly Rae Jepsen, Haim, Vampire Weekend) entstanden in L.A. deswegen Tracks, die sich ganz dem Pop verschreiben und das außergewöhnlich leicht erscheinen lassen. Die Basis sind weiterhin Beats und elektronische Effekte, aber echte Instrumente fanden jetzt auch ihren Raum. Vielleicht spielte dabei eine besondere Erfahrung eine Rolle, denn Georgia ist mittlerweile Teil eines Nummer-eins-Albums, der letzten Platte von Shania Twain. Eine Erfahrung, die ein paar Perspektiven veränderte. „Es war eine große Sache! Wenn jemand das meinem siebenjährigen Ich prognostiziert hätte, dass ich neben Shania Twain sitzen würde, um mit ihr an Liedern zu schreiben, mein Herz wäre geschmolzen. Es war wundervoll!“, lacht sie. „Wir waren drei Tage zusammen im Studio und ich konnte sie wirklich kennenlernen. Eine unfassbare Frau! Immer die erste im Studio und die Letzte die geht. Ich war sehr froh, als das Album auf Nummer eins ging, denn sie verdient es. Und es ist ziemlich surreal, ein Teil davon zu sein.“ Wie kam es dazu? „Neben meinem Dasein als Georgia bin ich einfach auch Songwriterin. Der Produzent, Mark Ralph, der mit beim Mixen des letzten Albums half, wollte Shania mit jungen Künstlern in Verbindung bringen und schlug auch mich vor.“ So euphorisch wie all diese Erfahrungen klingt „Euphoric“ dann auch. Es ist keine Klubplatte mehr, sondern wie ein Tanz mit sich selbst auf der Spitze eines Berges. Sie wollte nach den Dramen der letzten Jahre farbenfrohe, optimistische Lieder schreiben. Musik, zum Loslassen. Und um den simplen Fakt zu feiern, dass man lebt. *Christian K. L. Fischer